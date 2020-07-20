Уфимская активистка подала в полицию заявление о пропаже мэра столицы Ульфата Мустафина

Уфа | 20 июл 2020 | 14:59

Активистка Алла Яковлева, защищающая интересы жителей дома №5 по улице Шота Руставели, подала в полицию заявление о пропаже мэра Уфы Ульфата Мустафина.







Как сообщает ProUfu, горожанка обеспокоена состоянием здоровья главы городской администрации.



Активистка писала Ульфату Мустафину в WhatsApp, но он перестал открывать ее сообщения. Также она пыталась попасть к нему на личный прием еще две недели назад, но просьба Аллы Яковлевой также была проигнорирована.

«В полиции у меня только спросили, не состою ли я где-то на учете. Ничего, зато мэр теперь числится в розыске», – рассказала активистка.

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Напомним, жильцы дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе протестуют против строительства у них во дворе высотки. По мнению жителей пятого дома, строительство нового здания угрожает их жизням – в их доме уже появились трещины. Ранее они устраивали голодовку, записывали видеообращение к Мустафину и даже провели Крестный ход до Собора Воскресения Христова.