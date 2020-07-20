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Обманутые уфимские дольщики на Красной площади попросили у Путина помощи

Обманутые уфимские дольщики на Красной площади попросили у Путина помощи

Уфа | 20 июл 2020 | 15:08

В центре Уфы на улице Октябрьской революции, 24, находится недостроенная многоэтажка, за которую борются 400 обманутых дольщиков. Это дом можно увидеть, въезжая в город через Бельский мост со стороны аэропорта. По словам руководителя инициативной группы обманутых дольщиков СК «Квартал» Светланы Волковой, за последние семь лет под зданием образовалось болото. Дом находится в низине, а система отведения ливневых вод отсутствует. ГУП институт «БашНИИстрой» составил заключение, согласно которому фундамент здания находится в аварийном состоянии. Многоэтажка может обрушиться при любом природном воздействии.



Все началось с того, что мэрия Уфы выделила под строительство участок. Однако когда две трети работы были уже выполнены, нарушила свои обязательства. Сроки сдачи стали затягиваться, но правоохранительные органы не обращали на эту ситуацию внимания. Далее СК «Квартал» объявил себя банкротом. Фонд защиты прав дольщиков РБ решил помочь достроить многоэтажку, но в июне 2020 года отказался выполнять свои обязательства. Со счетов пропали деньги, выделенные из регионального бюджета на завершение работ.

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В течение нескольких лет дольщики успели организовать 30-дневную голодовку и одиночные митинги. Также они устраивали публичные выступления с плакатами и флешмобы.


Не найдя ответов и путей решения проблемы у региональных представителей власти, жители решили обратиться к федеральным. Светлана Волкова оставила обращение в приемной Владимира Путина. Кроме того, руководитель инициативной группы обманутых дольщиков вышла на Красную площадь с плакатом, на котором она попросила у президента помощи.

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Источник: proural.info
Фото: Светлана Волкова

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