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В России запустили новый цифровой сервис нотариата, который поможет наследникам

В России запустили новый цифровой сервис нотариата, который поможет наследникам

| 20 июл 2020 | 22:24

В Российской Федерации запущена информационная система поиска наследственных дел. Новый ресурс поможет быстро выяснить, куда необходимо обратиться за наследством.



Он будет работать на базе Единой информационной системы нотариата. С помощью сервиса можно будет найти данные о счетах наследодателя, узнать наличие обезличенных металлических счетов, счетов ДЕПО, банковских ячеек и иных финансовых средств.

Как рассказали представители Федеральной нотариальной палаты РИА «Новости», существенно снизятся опасности необнаружения части наследуемого имущества, также будет доступна информация о долговых обязанностях наследодателя, которые согласно законодательству также входят в состав наследственной массы. 

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Специалисты считают, что сроки обработки запросов нотариусов в банках уменьшатся до нескольких часов. А в ситуации, если наследодатель оставил завещание на распоряжение денежными средствами в банке, то срок рассмотрения данного запроса нотариуса не будет больше 12 календарных дней.

В скором времени к электронному сервису подключатся два банка.
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Источник: i-gazeta.com
Фото: newsbash.ru

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