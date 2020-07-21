В Башкирии откроется клуб скандинавской ходьбы для людей среднего и пожилого возрастов

Уфа | 21 июл 2020 | 15:10

В республике открывается клуб скандинавской ходьбы с Нигматуллиным Эльбрусом.







Данный проект выиграл грант Главы Башкирии и ориентирован на укрепление здоровья, привлечение жителей к здоровому образу жизни.



Главная цель - это привлечение к занятиям физической культурой людей пожилого и среднего возрастов в следующих городах: Уфа, Нефтекамск, Сибай, Стерлитамак и Учалы. В планах регулярные тренировки, мероприятия обучающего характера по технике и методике скандинавской ходьбы, создание интернет сайта, также сообщества в соцсетях. Также планируются выезды по Башкирии с целью организации тренировок. В рамках данного проекта будет создан клуб.



Открытие запланировано на 23 июля 2020 года в 19:00 на новой набережной в Уфе.

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Скандинавская ходьба помогает при таких заболеваниях как сколиоз, артрит, остеохондроз, ожирение, при хронических болях в шее и плечах, болезнях легких.