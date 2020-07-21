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В Уфе остановку «Монумент Дружбы» перенесли в другое место

В Уфе остановку «Монумент Дружбы» перенесли в другое место

Уфа | 21 июл 2020 | 21:24

Администрация Уфы сообщила, что остановка общественного транспорта «Монумент Дружбы» будет перенесена. Решение связывают со строительством подземного перехода через Сочинскую улицу.



«Автобусный маршрут №6 «ОК «Сипайловский» - Телецентр», следуя в направлении микрорайона Сипайлово, осуществляет посадку/высадку пассажиров на остановке «Троицкая площадь» (по ул. Октябрьской Революции), следует до остановки «Аптека №2» (исключая остановку «Монумент Дружбы»)», – передается в сообщении.

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Остановочный павильон перенесут с 21 июля на 150 метров в сторону проспекта Салавата Юлаева. Администрация города Уфы приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: utv.ru

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