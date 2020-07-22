В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий: сильный дождь и ветер

| 22 июл 2020 | 13:29

МЧС республики разместило штормовое предупреждение об ухудшении в Башкортостане погодных условий. В ведомстве рассказали, что 22 июля ожидаются продолжительные дожди, ливни с грозой и крупный град. Кроме того, в некоторых районах будет шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Днем температура воздуха составит 22-27, а ночью - 14-19.





Также спасатели отметили, что 23 и 24 июля поднимется уровень воды в реках Уфа и Белая. Они просят граждан быть осторожными при нахождении на берегу рек и водоемов.

«Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям напоминает правила поведения при сильном ливне, грозе, граде, ветре и урагане. При нахождении в водоеме выйдите из воды, отойдите подальше от берега. Не укрывайтесь в пойменных кустах, спуститесь с возвышенного места в низину», — говорится в релизе.

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Фото: newsbash.ru

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