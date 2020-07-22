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Глава Белорецкого района попросил помощи у жителей Башкирии в тушении лесного пожара

Глава Белорецкого района попросил помощи у жителей Башкирии в тушении лесного пожара

Белорецкий район | 22 июл 2020 | 15:43

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта через социальные сети обратился к жителям Башкирии  за помощью. Он сообщил, что сейчас не хватает сил и средства, чтобы потушить горящий лес. 



«Пожар в Узянском лесничестве локализован, но не потушен. Горящий лес заключили в кольцо из вспаханной полосы земли. Площадь горения леса– большая, поэтому и полоса эта – протяженная. На ней работают волонтеры с противопожарными ранцами и штыковыми лопатами – следят, чтобы огонь не перескочил через эту полосу. Но нам не хватает людей!», – рассказал Иванюта.

По его словам ситуацию усугубляет ветер, который перекидывает пламя время от времени. Иванюта сообщил, что в город прибыли 15 волонтеров, но рабочих рук все ще недостаточно, поэтому он принял решение кинуть клич с просьбой о подкреплении, чтобы страховать границу пожара в лесу. 

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«Завтра в 9.30 от администрации пойдёт автобус в Кагарманово. Прошу здоровых крепких мужчин, у кого есть возможность, помочь нам в борьбе с огнем. Возьмите с собой перекус, питьевую воду, штыковую лопату. Форма одежды - походная, подходящая обувь, головной убор. Приехать в Кагарманово можно и на своем транспорте», – проинформировал Иванюта.
Напомним, о том, что возле Белорецка горит лес стало известно 15 июля, тогда в МЧС сообщили, что угрозы местному населению нет, хотя огонь и подбирается все ближе к городу.

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Источник: gorobzor.ru

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