Глава Белорецкого района попросил помощи у жителей Башкирии в тушении лесного пожара
Белорецкий район | 22 июл 2020 | 15:43
Глава Белорецкого района Андрей Иванюта через социальные сети обратился к жителям Башкирии за помощью. Он сообщил, что сейчас не хватает сил и средства, чтобы потушить горящий лес.
«Пожар в Узянском лесничестве локализован, но не потушен. Горящий лес заключили в кольцо из вспаханной полосы земли. Площадь горения леса– большая, поэтому и полоса эта – протяженная. На ней работают волонтеры с противопожарными ранцами и штыковыми лопатами – следят, чтобы огонь не перескочил через эту полосу. Но нам не хватает людей!», – рассказал Иванюта.
По его словам ситуацию усугубляет ветер, который перекидывает пламя время от времени. Иванюта сообщил, что в город прибыли 15 волонтеров, но рабочих рук все ще недостаточно, поэтому он принял решение кинуть клич с просьбой о подкреплении, чтобы страховать границу пожара в лесу.