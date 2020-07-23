Под Уфой появится новое кладбище площадью 86 гектаров

Уфа | 23 июл 2020 | 20:18

В Миловском сельсовете Уфимского района создадут новое кладбище. Об этом сообщает телеканал «UTV» со ссылкой на источник.







Известно, что под захоронения отдадут участок площадью 86 гектаров. Отмечается, что кладбище разобьют вблизи деревень Лесная и Начапкино и садовых товариществ Лесной, Надежда, Родничок и Ручеек. Жителям населенных пунктов разослали извещения по этому поводу.



В администрации самого сельсовета пройдут общественные слушания по вопросу размещения кладбища. Мероприятие состоится 28 июля.

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