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В Уфе демонтировали ворота в створе улицы Воровского

В Уфе демонтировали ворота в створе улицы Воровского

Уфа | 23 июл 2020 | 20:47

Они были демонтированы на днях из-за со строительства нового моста через реку Белую. Эти габаритные ворота попали в зону действия работ по переустройству коммуникаций сооружения опоры № 7 нового строящегося моста-вставки.

Как сообщает пресс-служба Гостранса РБ, дорожники приложили все усилия, чтобы сократить неудобства автомобилистам из-за демонтажа ворот до минимума и запустили движение значительно раньше планируемого срока.



Сегодня строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского, возведение которого началось ещё в июле прошлого года благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ведется согласно графику, отставаний нет. Сооружения капитальных семи опор завершено на 90 процентов. Заместитель генерального директора компании-подрядчика Василий Чекуров рассказал, что сейчас ведутся отделочные работы по покраске опор ― защите антикоррозийной бетонной поверхности. Также производится укрупнительная сборка на стапеле пролетного строения металлического моста.

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Мостостроители планируют завершить строительство нового моста в конце 2021 года. Специалисты Госстранса РБ утверждают, что данный объект позволит разгрузить южные въезд и выезд из города, так как действующие мосты, обеспечивающие выход на Оренбургское шоссе и автомобильную дорогу федерального значения М-5 Урал, в часы пик сильно перегружены. Сейчас за сутки по двум мостам проезжает более 125 тысяч автомобилей — предельный коэффициент превышен на 30 процентов. 


Новое мостовое сооружение протяженностью 688 м строится между существующими «новым» и «старым» мостами под три полосы движения. По нему будет организовано одностороннее движение в сторону Оренбурга.

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Источник: gtrk.tv
Фото: gtrk.tv

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