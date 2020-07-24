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В Башкирии сохранится дождливая погода

В Башкирии сохранится дождливая погода

| 24 июл 2020 | 09:13

В Башкирии продолжат идти дожди. Об этом сообщили синоптики гидрометцентра.

Так, сегодня, 24 июля, по республике пройдут сильные дожди, в отдельных районах будут грозы. Ветер северный и порывистый. Ночью столбик термометра покажет 10-15°, а днем – 18-23°.

Завтра, 25 июля, вновь будут идти дожди, в отдельных районах сильные и с грозой. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 18-23°. Ветер сменит направление с севера но северо-восток.

Подробный прогноз погоды в городах и районах Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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