В Башкирии сохранится дождливая погода

| 24 июл 2020 | 09:13

В Башкирии продолжат идти дожди. Об этом сообщили синоптики гидрометцентра.



Так, сегодня, 24 июля, по республике пройдут сильные дожди, в отдельных районах будут грозы. Ветер северный и порывистый. Ночью столбик термометра покажет 10-15°, а днем – 18-23°.



Завтра, 25 июля, вновь будут идти дожди, в отдельных районах сильные и с грозой. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 18-23°. Ветер сменит направление с севера но северо-восток.



Подробный прогноз погоды в городах и районах Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather



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