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В Башкирии, из-за режима самоизоляции, увеличилось число разводов

В Башкирии, из-за режима самоизоляции, увеличилось число разводов

| 24 июл 2020 | 09:31

В период самоизоляции в Уфе и Башкирии люди чаще стали обращаться к адвокатам с бракоразводными делами. Уфимский адвокат заметил значительный рост разводов в то время, когда всех закрыли дома, и супруги вынуждены были находиться друг с другом круглосуточно.



- Статистику мы не ведем, но дел бракоразводных стало очень много. Это я говорю из своих наблюдений. Люди оказались к такому не готовы – сидеть дома 24 на 7 вместе плюс отсутствие финансов, - говорит Роман Петров. – А у кого-то наоборот окрепли отношения в этот непростой период.

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Адвокат отметил, что за помощью к юристам с бракоразводными делами обращаются в основном те, у кого есть спорная ситуация – совместные ипотека, кредиты, долги, имущество. Также юрист напомнил, что если женщина беременна или в семье имеется ребенок младше трех лет, мужчина на развод подать не может.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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