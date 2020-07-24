В Башкирию в начале августа вернется 30-градусная жара

| 24 июл 2020 | 11:56

В Республике Башкортостан через неделю воцарится летняя погода с температурой окружающего воздуха более +30 градусов. Синоптики сообщают, что к выходным будет постепенно смещаться циклон с дождями, в регионе уменьшатся осадки. Главным образом это коснется северных районов республики.



В столицу с 27 июля возвратится летнее тепло. Температура поднимется до +25 градусов. Осадки прогнозируются, но не настолько обильные.



В начале августа в город Уфу вернется летняя жара и продлится примерно до конца месяца.

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Фото: newsbash.ru