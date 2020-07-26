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ДУМ Башкирии разработало правила проведения Курбан-байрам в условиях пандемии коронавируса

ДУМ Башкирии разработало правила проведения Курбан-байрам в условиях пандемии коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 26 июл 2020 | 15:47

В этом году проведение праздничных мероприятий усложняется риском заражения коронавирусной инфекцией. 31 июля все мусульмане мира празднуют Курбан-байрам. Поэтому Духовное управление мусульман РБ разработало несколько правил проведения праздника.

Ограничения связаны с пребыванием в мечети и местами проведения жертвоприношения.



Намаз. Праздничный намаз и хутбу провести с 06:00-07:00, продолжительностью не более 20 минут. После всех мероприятий разойтись не задерживаясь. Организовывать праздничные угощения – запрещено!


Помещение. Необходимо установить разметки социальной дистанции (1,5 м.) внутри и на прилагающей территории к мечети.

Конечно, особое внимание уделено людям старше 65 лет и тем, у кого есть серьёзные хронические заболевания. Для них вход в мечеть может быть ограничен. Также имамы обязаны обеспечить прихожан одноразовыми масками.
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Необходимо:
  • ограничить доступ в мечети лицам с высоким риском тяжелого течения COVID-19 (лица старше 65 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабета); 
  • строгое соблюдение масочного режима прихожанами и сотрудниками мечети (имамам подготовить маски для раздачи);
  • соблюдение мер социального дистанцирования (минимум 1,5 м.), прихожанам необходимо иметь с собой молитвенные коврики;
  • воздержаться от близкого общения и рукопожатий;
  • соблюдение иных санитарных мер с привлечением волонтеров при входе на территорию мечети (антисептическая обработка рук, при необходимости раздача масок).
Такие же правила будут действовать и на площадках, где будет происходить жертвоприношение. Посетителям площадок следует держать социальную дистанцию, носить маски, воздержаться от близких контактов. Также не стоит забывать о антисептиках и перчатках, которые могут уберечь от заражения вирусом. 


Рекомендуется: лицам с высоким риском тяжелого течения COVID-19 (лица старше 65 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабета) воздержаться от посещения площадки. В случае угрозы распространения COVID-19, имамы на местах по своему усмотрению могут принимать решение об отмене праздничных ритуалов.

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Источник: bash.news
Фото: pixabay

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