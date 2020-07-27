Стало известно, где в Башкирии стало больше дорожных камер

| 27 июл 2020 | 16:05

В Республике Башкортостан увеличили количество камер видеофиксации нарушений. Теперь, к 200 уже установленным приборам, добавились еще 500.



Как сообщает издание UfaTime, камер стало больше в столице республики и на трассах регионального значения. В Уфе "кречетов" прибавилось на улицах Менделеева, Кирова, К. Маркса, А.-З. Валиди, Перспективная, Маршала Жукова, на Демском мосту, проспектах Октября и Салавата Юлаева.



Значительно возросло число видеокамер на дорогах Белебея и Аскарово, автомобильных трассах в направлении Уфа-Инзер, Уфа-Оренбург, на Бирском тракте.

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