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Мощная и опасная магнитная буря накроет Землю

Мощная и опасная магнитная буря накроет Землю

| 28 июл 2020 | 14:26

Сегодня, 28 июля, ожидается мощная и опасная магнитная буря. Об этом рассказали федеральные СМИ со ссылкой на доклад руководителя Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС МЧС РФ Сергея Дидиенко.



Магнитные бури появляются под действием потоков плазмы, заряженных частиц, которые выброшены Солнцем. Данные частицы, сталкиваясь с магнитной сферой, вынуждают ее колебаться. Это может вызвать перебои с радиосвязью.

Во время магнитных бурь у многих людей наблюдается ухудшение самочувствия. Это выражается в перепадах давления, учащением сердцебиения и бессонницей.

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Источник: sterlegrad.ru

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