В России планируют внедрить алкозамки на все автомобили

| 29 июл 2020 | 17:19

Уже в следующем году в российских автомобилях может появиться специальный прибор, предназначенный для борьбы с пьяными водителями. Идею создания подобного новшества выносили специалисты Минпромторга, назвав его алкозамком.







Принцип работы такого замка будет достаточно прост – если он почувствует запах алкоголя в салоне автомобиля, то автоматически заблокирует систему зажигания.



Отмечается, что эксперты планируют разработать концепцию внедрения в массы новой системы до октября 2020 года, после чего встанет вопрос о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели. Кроме того, устройства будут должны пройти обязательную проверку для предотвращения каких-либо проблем в будущем.









Стало известно о дополнительных бонусах, которые смогут получать производители, устанавливая алкозамки в автомобили.Если ранее систему планировалось устанавливать только на спецтранспорте (каршеринге, школьных автобусах), то теперь её предложили внедрять в машины водителям, которые хотя бы раз были пойманы за рулём в нетрезвом виде.Предполагается, что алкозамки станут своего рода «средствами измерений», наподобие алкометров и дорожных камер.Следует отметить, что цена за автомобили, в которые будет установлена новая система, может подняться от 25 до 120 тысяч рублей.

В России более 7 лет обсуждается возможность массового внедрения в эксплуатацию подобных устройств, тогда, как в Европе алкозамки используются довольно давно.

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