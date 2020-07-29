В районах Башкирии устроят слежку за любителями спиртного

| 29 июл 2020 | 18:03

В каждом муниципалитете республики появятся специальные группы людей, которые будут сообщать полиции об алкогольных нарушениях. Эти группы состоят из 5-9 человек, которые являются представителями общественных организаций, партий и просто активных граждан.







Данный пункт содержится в программе по снижению потребления алкоголя и табака на 2020-2024 годы. Кроме этого, в программе также содержатся различные методы борьбы с вредными привычками. Это и спорт, и проведение мероприятий, публикации в СМИ и т.д.



В документе не уточняется, будут ли антиалкогольные группы работать за денежное вознаграждение или нет.





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Фото: pixabay