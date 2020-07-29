В Уфе бастовавших коммунальщиков вынуждают уволиться

Уфа | 29 июл 2020 | 21:43

В Уфе коммунальщиков, которые в начале июля не вышли в знак протеста против сокращения зарплат в рейды по уборе города, вынуждают уволиться. О происходящем сообщил журналистам «Ъ-Уфа» участник забастовки Фансат Галин.







Ранее сообщалось, что группа сотрудников «Службы по содержанию и благоустройству Советского района Уфы» обратилась в прокуратуру Башкирии и Гострудинспекцию с заявлением о нарушении трудовых прав. Кроме того, 6 июля около 60 рабочих отказались выйти в рейд уборочных машин. Со слов протестующих коммунальщиков, причина забастовки в сокращении премии.

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По словам Фансата Галина, после того случая в администрации Советского района настоятельно порекомендовали написать ему заявление по собственному. Один из сотрудников, уточнил мужчина в беседе с журналистом «Коммерсанта», уже уволился.