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В автобусах "Башавтотранса" не будут обслуживаться пассажиры без медицинских масок

В автобусах "Башавтотранса" не будут обслуживаться пассажиры без медицинских масок

| 30 июл 2020 | 10:38

29 июля работники предприятия провели рейды в курсирующих по разным маршрутам автобусах на предмет соблюдения требований по обязательному ношению масок в общественном транспорте.



«Башавтотранс» оказывает услугу по перевозке пассажиров. Согласно указу главы республики «О введении режима «Повышенная готовность», до момента выдачи билета пассажиру кондуктор должен удостовериться в наличии у него маски, корректно попросить использовать ее во время нахождения в автобусе и только потом обилетить. В случае отсутствия маски у пассажира кондуктор должен попросить покинуть салон автобуса. Просим пассажиров с понимаем и ответственностью отнестись к этим требованиям, от которых зависит в первую очередь их здоровье и безопасность близких людей», — прокомментировал заместитель генерального директора «Башавтотранса» Сергей Паскин.

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На предприятии уже проведен инструктаж с кондукторами и водителями о соблюдении пассажирами масочного режима в автобусах. Движение автобуса по маршруту разрешается только при 100% нахождении пассажиров в салоне в средствах индивидуальной защиты, подчеркнули в «Башавтотрансе».

В настоящее время в республике еженедельно проводятся рейды по проверке соблюдения перевозчиками выполнения требований указа главы Башкирии о введении режима повышенной готовности из-за распространения COVID-19. Проверяется наличие защитных масок у пассажиров и водителей автобусов.


За выявленные нарушения предусмотрены штрафы. Для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей за первое нарушение и от 15 до 30 тысяч рублей за повторное; для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей за первое нарушение и от 100 до 200 тысяч рублей за повторное.

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Источник: www.bashinform.ru

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