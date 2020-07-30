В Башкирии работодатели начали требовать справки об отсутствии коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 30 июл 2020 | 11:59

Жители Республики Башкортостан начали жаловаться на то, что работодатели требуют от них справку об отсутствии новой коронавирусной инфекции.







Кроме того, их заставляют сдавать именно платные анализы. Другие работодатели начали запрашивать подобные справки при приеме сотрудника на работу. Однако все это абсолютно незаконно. Как действовать в такой ситуации, разъяснила замруководителя Гострудинспекции РБ Оксана Ванскова.

— Работодателей, которые таким образом беспокоятся о здоровье коллектива, понять, конечно, можно. Меры профилактики, конечно, надо принимать, но не за счет сотрудников. Основания, по которым работодатель вправе отстранить от работы (или не допустить к ней) сотрудника, перечислены в ст. 76 Трудового кодекса РФ. Остальные требования – незаконны, они не предусмотрены действующим законодательством. Перечень документов, предъявляемых при заключении трудового договора (ст. 65 ТК РФ), корректировке не подвергался, ничем не дополнялся. Руководители организаций, которые хотят быть уверенными в здоровье своих сотрудников, могут сами, с их согласия, организовать обследование на коронавирус, — отметила эксперт.

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вас могут не пустить на рабочее место, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения или не прошли инструктаж по технике безопасности. А что касается закупки масок или проведения лабораторных исследований на COVID-19, то здесь все ложится на плечи работодателя. Эти расходы он имеет право возместить за счет страховых взносов.