В Минэкологии Башкирии рассказали причины позеленения реки Камы в Краснокамском районе
Краснокамский район | 30 июл 2020 | 11:59
Жители села Николо-Берёзовка Краснокамского района республики обеспокоены состоянием Камского водозабора. На кадрах опубликованного в соцсетях видео видна позеленевшая вода и большое скопления грязи возле берега.
- Был в шоке! Такого еще не было на моей памяти на берегу Камы. Вода отравлена, старые фильтры не справляются с очисткой. Я уже не говорю о рыбе, которую нельзя употреблять в пищу, — написал мужчина.
- Открытые водоемы зацветают, когда температура воды прогревается до +17-19 градусов. Этим летом более жаркая погода чем обычно, соответственно вода прогревается до более высокой температуры. Такая среда — яркий солнечный свет, повышенная температура воды, слабый приток свежей, незастоявшейся воды и наличие в реке органических веществ, является наиболее благоприятной для размножения микроскопических водорослей, постоянно находящихся в воде. В теплой воде они размножаются настолько энергично, что становятся видны невооруженным глазом. Это явление и называется цветением воды (развитие фитопланктона), — отметила Кондова.