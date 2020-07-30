В Минэкологии Башкирии рассказали причины позеленения реки Камы в Краснокамском районе

Краснокамский район | 30 июл 2020 | 11:59

Жители села Николо-Берёзовка Краснокамского района республики обеспокоены состоянием Камского водозабора. На кадрах опубликованного в соцсетях видео видна позеленевшая вода и большое скопления грязи возле берега.







- Был в шоке! Такого еще не было на моей памяти на берегу Камы. Вода отравлена, старые фильтры не справляются с очисткой. Я уже не говорю о рыбе, которую нельзя употреблять в пищу, — написал мужчина.

- На данном участке реки имеется оградительная дамба, в связи с чем по обеим ее сторонам образовались застойные зоны, где и происходит активное размножение фитопланктона, а также наблюдается зарастание прибрежно-водной растительностью. Вся «зелень» собирается у наветренной части водоема — на берегу. На проточной части реки Кама данное явление не наблюдается, — прокомментировали в министерстве.









В пресс-службе Минэкологии Башкирии сообщили, что при осмотре береговой полосы реки Кама в районе Никольской церкви в селе Николо-Березовка Краснокамского района РБ действительно наблюдается окрас речной воды в зеленый цвет.Председатель Нефтекамского территориального комитета Минэкологии РБ Лилия Кондова добавила, что процесс позеленения воды является полностью естественным.

- Открытые водоемы зацветают, когда температура воды прогревается до +17-19 градусов. Этим летом более жаркая погода чем обычно, соответственно вода прогревается до более высокой температуры. Такая среда — яркий солнечный свет, повышенная температура воды, слабый приток свежей, незастоявшейся воды и наличие в реке органических веществ, является наиболее благоприятной для размножения микроскопических водорослей, постоянно находящихся в воде. В теплой воде они размножаются настолько энергично, что становятся видны невооруженным глазом. Это явление и называется цветением воды (развитие фитопланктона), — отметила Кондова.





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Фото: скриншот видео