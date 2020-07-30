Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Минэкологии Башкирии рассказали причины позеленения реки Камы в Краснокамском районе

В Минэкологии Башкирии рассказали причины позеленения реки Камы в Краснокамском районе

В Минэкологии Башкирии рассказали причины позеленения реки Камы в Краснокамском районе

Краснокамский район | 30 июл 2020 | 11:59

Жители села Николо-Берёзовка Краснокамского района республики обеспокоены состоянием Камского водозабора. На кадрах опубликованного в соцсетях видео видна позеленевшая вода и большое скопления грязи возле берега.



- Был в шоке! Такого еще не было на моей памяти на берегу Камы. Вода отравлена, старые фильтры не справляются с очисткой. Я уже не говорю о рыбе, которую нельзя употреблять в пищу, — написал мужчина.

Специалисты назвали причины массовой гибели рыбы в Кармаскалинском районе Башкирии

Читайте также:

Специалисты назвали причины массовой гибели рыбы в Кармаскалинском районе Башкирии
В пресс-службе Минэкологии Башкирии сообщили, что при осмотре береговой полосы реки Кама в районе Никольской церкви в селе Николо-Березовка Краснокамского района РБ действительно наблюдается окрас речной воды в зеленый цвет. 
- На данном участке реки имеется оградительная дамба, в связи с чем по обеим ее сторонам образовались застойные зоны, где и происходит активное размножение фитопланктона, а также наблюдается зарастание прибрежно-водной растительностью. Вся «зелень» собирается у наветренной части водоема — на берегу. На проточной части реки Кама данное явление не наблюдается, — прокомментировали в министерстве. 
Председатель Нефтекамского территориального комитета Минэкологии РБ Лилия Кондова добавила, что процесс позеленения воды является полностью естественным.


- Открытые водоемы зацветают, когда температура воды прогревается до +17-19 градусов.  Этим летом более жаркая погода чем обычно, соответственно вода прогревается до более высокой температуры. Такая среда — яркий солнечный свет, повышенная температура воды, слабый приток свежей, незастоявшейся воды и наличие в реке органических веществ, является наиболее благоприятной для размножения микроскопических водорослей, постоянно находящихся в воде. В теплой воде они размножаются настолько энергично, что становятся видны невооруженным глазом. Это явление и называется цветением воды (развитие фитопланктона), — отметила Кондова.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео

Читайте также

Специалисты назвали причины массовой гибели рыбы в Кармаскалинском районе Башкирии
Происшествия
Специалисты назвали причины массовой гибели рыбы в Кармаскалинском районе Башкирии
В Краснокамском районе на 5-летнего мальчика упало дерево
Происшествия
В Краснокамском районе на 5-летнего мальчика упало дерево
В Караидельcком районе Башкирии открылась ледовая переправа
Общество
В Караидельcком районе Башкирии открылась ледовая переправа
В Бирске и Караидели демонтировали понтонные мосты через Белую
Общество
В Бирске и Караидели демонтировали понтонные мосты через Белую
В Краснокамском районе прошел Кубок РБ по фитнес-аэробике
Спорт
В Краснокамском районе прошел Кубок РБ по фитнес-аэробике
В Краснокамском районе задержан фальшивомонетчик
Происшествия
В Краснокамском районе задержан фальшивомонетчик
В Башкирии очистят дно рек Белая и Большой Инзер
Общество
В Башкирии очистят дно рек Белая и Большой Инзер
В Караидели открылась первая ледовая переправа
Общество
В Караидели открылась первая ледовая переправа
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: