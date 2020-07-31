Статистики подсчитали, в каких городах и районах Башкирии рождается больше всего детей

| 31 июл 2020 | 14:53

Аналитики Башстата рассказали, в каких городах и районах Башкирии рождается больше всего детей.



Как сообщает портал UfacityNews.ru, в лидерах неожиданно оказался Бурзянский район – там показатель составляет 21,1 на тысячу человек. На второе место выбился Салаватский район – там на тысячу населения приходится 15 новорожденных, а вот на третьем месте расположился Архангельский район с показателем 14,9 на 1000.







Также в пятерку самых плодовитых городов и районов вошел и Баймак с показателем 13,6, а замыкает топ лидеров Белорецкий район (10,4 на 1000 человек). А вот в Федоровском районе с рождаемостью обстоят плохо – там показатель рождаемости составляет всего 5,7 на 1000.

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Всего с января по апрель (последние зарегистрированные данные) в Башкирии родилось 13137 младенцев.