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Статистики подсчитали, в каких городах и районах Башкирии рождается больше всего детей

Статистики подсчитали, в каких городах и районах Башкирии рождается больше всего детей

| 31 июл 2020 | 14:53

Аналитики Башстата рассказали, в каких городах и районах Башкирии рождается больше всего детей.

Как сообщает портал UfacityNews.ru, в лидерах неожиданно оказался Бурзянский район – там показатель составляет 21,1 на тысячу человек. На второе место выбился Салаватский район – там на тысячу населения приходится 15 новорожденных, а вот на третьем месте расположился Архангельский район с показателем 14,9 на 1000.



Также в пятерку самых плодовитых городов и районов вошел и Баймак с показателем 13,6, а замыкает топ лидеров Белорецкий район (10,4 на 1000 человек). А вот в Федоровском районе с рождаемостью обстоят плохо – там показатель рождаемости составляет всего 5,7 на 1000.

Всего с января по апрель (последние зарегистрированные данные) в Башкирии родилось 13137 младенцев.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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