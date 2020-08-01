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МЧС предупреждает жителей Башкирии об ухудшении погоды

МЧС предупреждает жителей Башкирии об ухудшении погоды

| 01 авг 2020 | 14:20

МЧС Башкирии со ссылкой на Башгидрометцентр передает о резком ухудшении погоды. Спасатели дали актуальный прогноз на 1 и 2 августа. 

В регионе, по информации ведомства, ожидается облачность, гроза, дождь, ветер   ночью восточный, юго-восточный с переходом днем на юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе днем порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составляет15-20°, местами до 10°, днем 25-30°, по югу до 33°. На автодорогах сохранится хорошая видимость.

Подробный прогноз погоды в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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