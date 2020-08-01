Главная » Общество » МЧС предупреждает жителей Башкирии об ухудшении погоды
МЧС предупреждает жителей Башкирии об ухудшении погоды
| 01 авг 2020 | 14:20
МЧС Башкирии со ссылкой на Башгидрометцентр передает о резком ухудшении погоды. Спасатели дали актуальный прогноз на 1 и 2 августа.
В регионе, по информации ведомства, ожидается облачность, гроза, дождь, ветер ночью восточный, юго-восточный с переходом днем на юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе днем порывы до 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составляет15-20°, местами до 10°, днем 25-30°, по югу до 33°. На автодорогах сохранится хорошая видимость.