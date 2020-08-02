В Давлеканово огромные куски мяса выбросили на помойку

Необычную картину засняли возле одного из магазинов жители Давлеканово. На кадрах видео, выложенного в местных пабликах, двое работников торговой точки выбрасывают огромные куски мяса в мусорные контейнеры.
Увиденное возмутило некоторых местных жителей. В комментариях люди заметили, что мясо можно было передать в приют для животных.
Одна из подписчиц Ольга В. представилась сотрудницей магазина, которому принадлежало списанное мясо. По ее словам, ночью накануне у них сломался холодильник и часть продуктов испортилась.