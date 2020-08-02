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В Давлеканово огромные куски мяса выбросили на помойку

В Давлеканово огромные куски мяса выбросили на помойку

Давлекановский район | 02 авг 2020 | 21:56

Необычную картину засняли возле одного из магазинов жители Давлеканово. На кадрах видео, выложенного в местных пабликах, двое работников торговой точки выбрасывают огромные куски мяса в мусорные контейнеры.

Увиденное возмутило некоторых местных жителей. В комментариях люди заметили, что мясо можно было передать в приют для животных.



Одна из подписчиц Ольга В. представилась сотрудницей магазина, которому принадлежало списанное мясо. По ее словам, ночью накануне у них сломался холодильник и часть продуктов испортилась.

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- Прошу обратить внимание, что мясо не уценили, не пытались продать, а утилизировали, - написала девушка.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео

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