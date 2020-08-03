В Башкирии в первые дни августа прогнозируется похолодание

| 03 авг 2020 | 09:08

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. По данным регионального гидрометцентра, сегодня, 3 августа, пройдут дожди с грозами и градом. Также в отдельных районах возможны ливни. Ночью температура воздуха составит 13-18°, местами похолодает до 9°. Днем же станет теплее – термометр покажет 21-26°.



Завтра, 4 августа, пройдут ливни, а также кратковременные дожди с грозой. Возможен град. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывы до сильного. Температура ночью опустится до 13-18°, а днем поднимется до 26°. В отдельных районах будет жара до 31°.

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Фото: newsbash.ru