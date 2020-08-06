Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Жители Ишимбая пожаловались на свалку строительного мусора на берегу реки Белой

Жители Ишимбая пожаловались на свалку строительного мусора на берегу реки Белой

Жители Ишимбая пожаловались на свалку строительного мусора на берегу реки Белой

Ишимбайский район | 06 авг 2020 | 17:09

Жители города Ишимбая сообщили активистам Общероссийского народного фронта РБ об огромной свалке строительного мусора на берегу реки Белой. Выехавшие на место эксперты были шокированы масштабом загрязнений.



Прибрежная зона оказалась завалена обломками кирпичей, железобетонными изделиями, грудами строительного мусора. Представители ОНФ направили обращение в прокуратуру с просьбой найти и привлечь к ответственности лиц, которые допустили образование незаконной свалки в городе.

В Башкирии полицейские применили силу к защитникам шихана Куштау | видео

Читайте также:

В Башкирии полицейские применили силу к защитникам шихана Куштау | видео
— Это целый полигон! Вполне возможно, что на этом месте ранее осуществлялась незаконная добыча песчано-гравийной смеси. Сейчас, чтобы ликвидировать следы противоправных действий, заваливают карьер строительными отходами. Но пока это лишь наше предположение. Так это или нет, предстоит разобраться надзорному ведомству, в которое мы обратились, — прокомментировал ситуацию модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Республике Башкортостан Мурад Шафиков.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: пресс-служба ОНФ РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: