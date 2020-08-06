Жители Ишимбая пожаловались на свалку строительного мусора на берегу реки Белой

Ишимбайский район | 06 авг 2020 | 17:09

Жители города Ишимбая сообщили активистам Общероссийского народного фронта РБ об огромной свалке строительного мусора на берегу реки Белой. Выехавшие на место эксперты были шокированы масштабом загрязнений.







Прибрежная зона оказалась завалена обломками кирпичей, железобетонными изделиями, грудами строительного мусора. Представители ОНФ направили обращение в прокуратуру с просьбой найти и привлечь к ответственности лиц, которые допустили образование незаконной свалки в городе.

— Это целый полигон! Вполне возможно, что на этом месте ранее осуществлялась незаконная добыча песчано-гравийной смеси. Сейчас, чтобы ликвидировать следы противоправных действий, заваливают карьер строительными отходами. Но пока это лишь наше предположение. Так это или нет, предстоит разобраться надзорному ведомству, в которое мы обратились, — прокомментировал ситуацию модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Республике Башкортостан Мурад Шафиков.

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Фото: пресс-служба ОНФ РБ