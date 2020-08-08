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В Башкирии скончался Вячеслав Гилязитдинов - экс-глава Госкомитета по предпринимательству и туризму республики

В Башкирии скончался Вячеслав Гилязитдинов - экс-глава Госкомитета по предпринимательству и туризму республики

| 08 авг 2020 | 08:35

Скончался экс-глава Госкомитета по предпринимательству и туризму Башкирии Вячеслав Гилязитдинов. Об этом 7 августа, сообщила депутат Госдумы Инга Юмашева.

— Сегодня получила печальное известие — ушел из жизни Вячеслав Африкович Гилязетдинов, бывший председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, — написала Инга на своей странице в фейсбуке. — Мы с начала моего депутатского пути совместно работали над развитием туризма в Башкортостане, один из итогов нашей деятельности — включение республики в ФЦП по туризму. Вячеслав Африкович был ответственным руководителем, умным, интеллигентным человеком, с которым всегда было приятно работать. Соболезную родным и близким.



— Вячеслава Африковича отличали высокий уровень компетентности как специалиста, так и чиновника. А ещё он был очень интеллигентным, внимательным и добрым человеком, — выразил свои соболезнования Артур Идельбаев, эксперт по туризму и друг Вячеслав Гилязитдинова. — Не зря его все любили, и его смерть в прямом смысле потрясла многих. В туристических чатах, где я состою, все сильно жалеют о его смерти и поминают его только хорошим словом. Что касается наших с ним отношений, то тут особый разговор. Не секрет, что при прежней республиканской власти я был персоной нон грата. И именно Вячеслав Африкович, заметив наши старания в области развития туризма, помог мне социализоваться и в каком-то смысле выйти из информационной тени. Я точно знаю, что ему советовали не поддерживать меня и наши проекты. Но он всегда был чрезвычайно добр ко мне лично и всегда помогал нам. Такое не забывается.

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Родился Вячеслав Африканович в Узбекистане, затем переехал в Башкирию, окончил авиационный институт, где впоследствии был аспирантом, а затем научным сотрудником. С 1993 года занимал руководящие посты нескольких предприятий. Возглавлял Башкирскую ассоциацию содействия предприятиям оптовой торговли. С 2014 по 2019 год возглавлял пост председателя Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.
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Источник: ufa1.ru
Фото: Вячеслав Гилязитдинов / Vk.com

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