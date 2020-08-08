Завтра, 9 июля, в Башкирии ожидаются сильные ливни
| 08 авг 2020 | 16:03
Главное управление МЧС России по республике Башкортостан со ссылкой на Башгидромет сообщает об ухудшении погоды на территории республики. По данным прогноза завтра, 9 августа, в отдельных районах Башкирии ожидаются грозы и град. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На востоке республики ожидаются «очень сильные дожди, сильные ливни».
В ведомстве рекомендуют соблюдать правила безопасности, а также рекомендуют по возможности оставаться в помещении и отказаться от походов на природу.
Напомним, вчера, 7 августа, в северных районах Уфы прошел сильный ливень. Ветром были повалены деревья, размыт асфальт, более 100 домов осталось без электричества. Ливневая канализация не справлялась с отведением воды и горожане были вынуждены передвигаться по колено в лужах.