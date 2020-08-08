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В Благовещенске сотрудникам скорой помощи создадут комфортные условия для отдыха

В Благовещенске сотрудникам скорой помощи создадут комфортные условия для отдыха

Благовещенский район | 08 авг 2020 | 20:42

Водителям скорой помощи Благовещенской ЦРБ выделят новое помещение для отдыха на рабочем месте. Об этом стало известно сегодня, 8 августа. Напомним, ранее сотрудники больницы выложили ролик, в котором показано, в каких условиях они вынуждены отдыхать в перерывах между работой — лежа на матрасах на полу в небольшом помещении.



На следующий день после выхода ролика было организовано собрание, на котором присутствовали сотрудники скорой помощи, администрации Благовещенской ЦРБ и специалисты республиканского профсоюза работников здравоохранения. Об этом рассказали в самом профсоюзе.

В Благовещенске водители скорой помощи вынуждены отдыхать прямо на полу | видео

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В Благовещенске водители скорой помощи вынуждены отдыхать прямо на полу | видео
— Небольшая комната межрейсового отдыха водителей после установки душевой комнаты и раздевалки стала еще меньше. Была достигнута договоренность о создании более комфортных условий труда и отдыха сотрудников, — рассказали в союзе медработников.
- Водителям предоставят дополнительное помещение для ожидания вызова. Объективности ради нужно сказать, что имеющееся сейчас помещение не отвечает нормам размещения персонала.
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Источник: ufa1.ru

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