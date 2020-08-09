В Башкирии с начала лета 2020 года значительно увеличилось количество смертей

| 09 авг 2020 | 10:54

В Башкирии увеличилось количество смертей. Так, в июне этого года всего скончались 4148 жителей республики, что на 347 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост составил 9,1%.







Что касается статистики за первое полугодие, здесь резкого скачка не произошло. В 2020 году за прошедшие шесть месяцев умерло на 274 человека больше, чем в прошлом. Процент прироста составил всего 1,1%.



Также в первые шесть месяцев этого года снизилось количество рождаемости. Так, в этом году у жителей Башкирии родились 20156 детей. Это на полтысячи меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, в июне зафиксированы позитивные показатели – рост рождаемости составил 11,4%.

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Негативные показатели зафиксированы и по убыли населения в республике. За полгода из Башкирии уехали 5093 человека. Это больше, чем в 2019 году.