Погода в Башкирии сегодня, 10 августа 2020 года

| 10 авг 2020 | 09:00

Бешеный ветер, холод и дожди − так можно описать понедельник 10 августа в Башкирии. Самое страшное из этого списка − это колючий ветер, который доходит до 18 метров в секунду. МЧС предупреждает жителей о мерах безопасности.



Погода в Уфе на 10 августа

В Уфе целый день будет сильный ветер, дожди и холод.







Утро начнётся с обильного дождя и температуры в +13 градусов. К 11:00 дождь немного успокоится, даже потеплеет до +14 градусов. Умеренный дождь будет идти до самого вечера.



Температура в течение дня не будет меняться. Плюс ко всему целый день будет дуть сильный ветер до 16 метров в секунду.



Погода в Стерлитамаке на 10 августа

Стерлитамак от Уфы далеко не ушёл.



В 8:00 температура воздуха будет +13 градусов, будет идти сильный дождь. К полудню потеплеет до +14, но дождь не прекратится. Такая картина за окном продлится до конца дня.



Но это не самое плохое. Весь день с утра до вечера в Стерлитамаке будет страшный, непрерывный ветер до 15 метров в секунду.



Погода в Нефтекамске на 10 августа

В Нефтекамске будет чуть меньше осадков и даже теплее.



Утро начнётся с +15 градусов без дождя. Накрапывать начнёт примерно с 11:00. В 17:00 будет пик тепла до +18 градусов. Дождь будет без остановки моросить до 20:00.



Как и везде, в Нефтекамске на протяжении всего дня будет мощный ветер до 15 метров в секунду.



Погода в Октябрьском на 10 августа

В Октябрьском некоторые время будет солнечно, а осадков тут гораздо меньше.



Температура в 8:00 составит +15 градусов, будет малооблачно. К 11:00 жителей обрадует солнце. Будет ясно и +17 градусов.



К 17:00 солнце спрячется за облаками, но воздух прогреется до +19. Дождь ожидается в районе 20:00.



А ветер здесь достигнет страшного пика – 18 метров в секунду. Причем дуть будет весь день без остановки.



Погода в Белорецке на 10 августа

В Белорецке ветер будет не таким ужасным, как в остальных городах.









Утром будет +16. К полудню потеплеет до +18 и начнётся дождь с грозой. В 14:00 дождь усилится, а потеплеет всего на один градус. Будет лить до вечера, дождь станет чуть спокойнее только к 20:00.



Ветер будет доходить до 10 метров в секунду. По сравнению с остальными городами, это – цветочки.



Погода в Кумертау на 10 августа

В Кумертау весь день будет похожая обстановка на улице.



С 8:00 до самого вечера будет держаться температура в +13 градусов без изменений. Дождь как начнёт лить с утра, так и будет идти до вечера. Пасмурно и холодно − так можно коротко охарактеризовать погоду в этом городе.



Ветер здесь тоже сильный, до +15 метров в секунду.



Подробный прогноз погоды в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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