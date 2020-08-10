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В Гафурийском районе, после жалобы Хабирову, органы опеки вернули детей матери | ВИДЕО

В Гафурийском районе, после жалобы Хабирову, органы опеки вернули детей матери | ВИДЕО

Гафурийский район | 10 авг 2020 | 16:39

История с мамой из Гафурийского района, у которой забрали в приют детей из-за послеродовой депрессии, получила продолжение. Об этом сообщила общественница Алла Демидова. По ее словам, детей вернули в семью и не стали отдавать в Дом малютки. 



«Опека, после нашего с вами шума, уже отработала, как положено, и сразу нашли общий язык. Умеют же. Дети – это наше все. Мы против детдомов при живых и порядочных родственниках. Опека должна прекратить спекуляции и думать о детях», – написала Демидова.

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Напомним, эта история стала известна на днях. Сестра жительницы Башкирии Алены А. записала видеообращение в социальных сетях, в котором сообщила, что после рождения девочки у ее сестры диагностировали тяжелое психическое заболевание и поместили в больницу в Стерлитамаке. Дети остались на попечении матери женщины, но их забрали органы опеки. Обратившаяся говорила, что о малышах есть кому позаботиться, и просила посодействовать в их возвращении. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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