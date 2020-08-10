К защитникам шихана Куштау присоединились жители Испании | видео

Жители Башкирии, находящиеся в Испании, выступили против разработки шихана Куштау «Башкирской содовой компанией» (БСК). Об этом стало известно сегодня, 10 августа. В руках активисты держали плакаты с надписями «Спасите наши шиханы», «Нет заводу», «Куштау должен жить».
Они опасаются, что разработка уникального природного объекта уничтожит его.
— Нас мало, но вместе мы сила, — скандировали участники акции.
Акции протеста тем временем продолжаются и возле шихана в Ишимбайском районе Башкирии. Возле подножия Куштау собрались свыше тысячи человек. К активистам присоединилась и организация «Гринпис», представители которой обратились в Генпрокуратуру с просьбой не допустить разработку шихана, отметив, что на его территории ученые выявили 35 видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Башкирии, России и Международного союза охраны природы. Читать дальше...