К защитникам шихана Куштау присоединились жители Испании | видео

Ишимбайский район | 10 авг 2020 | 17:00

Жители Башкирии, находящиеся в Испании, выступили против разработки шихана Куштау «Башкирской содовой компанией» (БСК). Об этом стало известно сегодня, 10 августа. В руках активисты держали плакаты с надписями «Спасите наши шиханы», «Нет заводу», «Куштау должен жить».





Они опасаются, что разработка уникального природного объекта уничтожит его.



— Нас мало, но вместе мы сила, — скандировали участники акции.

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Фото: Башҡорттар берҙәмлеге / Vk.com