Сотрудники БСК вышли на митинг с требованием продолжить разработку шихана Куштау

Ишимбайский район | 10 авг 2020 | 18:31

Сотрудники «Башкирской содовой компании» провели акции протеста возле подножия шихана Куштау, где собрались свыше тысячи активистов, требующих остановить его разработку и сберечь уникальный природный объект от уничтожения, как это уже произошло с Шахтау. Рабочие завода тем временем требовали обратного. Об акции протеста сообщила БСК сегодня, 10 августа.







— В попытках воспрепятствовать работе геологов работники и руководство предприятия видят намерение дестабилизировать обстановку, лишить БСК перспектив дальнейшего развития. Что будет дальше: остановка производства и закрытие предприятия? Куда мы пойдем работать? Как я буду кормить свою семью? Разве реально найти работу в Стерлитамаке? Мы хотим работать и жить здесь, дайте нам такую возможность, — сообщил представитель компании.

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Фото: АО «Башкирская содовая компания» / Vk.com

На сторону активистов встала организация «Гринпис», которая потребовала от Генпрокуратуры запретить разработку шихана, отметив, что на его территории ученые выявили 35 видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Башкирии, России и Международного союза охраны природы.