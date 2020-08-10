Сотрудники БСК вышли на митинг с требованием продолжить разработку шихана Куштау
Ишимбайский район | 10 авг 2020 | 18:31
Сотрудники «Башкирской содовой компании» провели акции протеста возле подножия шихана Куштау, где собрались свыше тысячи активистов, требующих остановить его разработку и сберечь уникальный природный объект от уничтожения, как это уже произошло с Шахтау. Рабочие завода тем временем требовали обратного. Об акции протеста сообщила БСК сегодня, 10 августа.
— В попытках воспрепятствовать работе геологов работники и руководство предприятия видят намерение дестабилизировать обстановку, лишить БСК перспектив дальнейшего развития. Что будет дальше: остановка производства и закрытие предприятия? Куда мы пойдем работать? Как я буду кормить свою семью? Разве реально найти работу в Стерлитамаке? Мы хотим работать и жить здесь, дайте нам такую возможность, — сообщил представитель компании.
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