Погода в Башкирии сегодня, 11 августа 2020 года
| 11 авг 2020 | 08:59
Погода в Башкирии продолжает держать холодную оборону. Практически везде по-осеннему дождливо и ветрено. Уже несколько дней МЧС предупреждает жителей Башкирии о сильных ветрах.
Погода в Уфе на 11 августа
В Уфе ожидается пасмурная погода с небольшими осадками.
Утром будет +14 градусов и небольшой дождь. К 11:00 дождь прекратится, потеплеет до +16. Потепления ждать не стоит. В 17:00 будет +19, это максимальная температура во вторник.
Синоптики также обещают ветер до 13 метров в секунду.
Погода в Стерлитамаке на 11 августа
В Стерлитамаке нет осадков вообще, но целый день будет пасмурно.
В 8:00 температура воздуха будет +14 градусов. К полудню потеплеет до +16. К 17:00 - до +18 градусов.
Ветер будет дуть сильнее, чем в Уфе. Максимальная скорость - 16 метров в секунду.
Погода в Нефтекамске на 11 августа
Нефтекамск как будто вообще не Башкирия. Тут целый день будет светить солнце.
Утро начнётся с +13 градусов. К 11:00 потеплеет до +17, будет ясно. Максимальное тепло в +20 градусов ожидается с 14:00 до 17:00. Весь день будет ясно и сухо.
К вечеру возможно усиление ветра до 12 метров в секунду.
Погода в Октябрьском на 11 августа
В Октябрьском тоже ясно и вообще нет дождей.
В 8:00 будет +15 градусов. К полудню потеплеет до +17. На небе ни облачка, солнце греет горожан целый день. Однако не стоит ждать какого-то сильного тепла. Максимум в +21 синоптики обещают примерно в 17:00.
Ну и, конечно, куда без ветра? Весь день ожидается ветреная погода, максимальная скорость до 13 метров в секунду.
Погода в Белорецке на 11 августа
В Белорецке целый день будет дождливо и ветрено.
Утром температура воздуха составит +16. К полудню потеплеет до +15 и начнётся небольшой дождь. Будет моросить до глубокой ночи, а температура в течение дня не изменится.
Прохладный ветер будет пронизывать прохожих холодом, порой его скорость достигнет 14 метров в секунду.
Погода в Кумертау на 11 августа
В Кумертау пасмурно и без осадков.
В 8:00 будет +14 градусов. К 11:00 потеплеет до +16. Дождей нет, будет облачно и ветрено. К 17:00 температура воздуха составит +19, это самая высокая цифра за весь день.
Ветер будет просто ураганным. Его скорость может дойти до 15 метров в секунду.