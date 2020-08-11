Погода в Башкирии сегодня, 11 августа 2020 года

| 11 авг 2020 | 08:59

Погода в Башкирии продолжает держать холодную оборону. Практически везде по-осеннему дождливо и ветрено. Уже несколько дней МЧС предупреждает жителей Башкирии о сильных ветрах.



Погода в Уфе на 11 августа

В Уфе ожидается пасмурная погода с небольшими осадками.



Утром будет +14 градусов и небольшой дождь. К 11:00 дождь прекратится, потеплеет до +16. Потепления ждать не стоит. В 17:00 будет +19, это максимальная температура во вторник.







Синоптики также обещают ветер до 13 метров в секунду.



Погода в Стерлитамаке на 11 августа

В Стерлитамаке нет осадков вообще, но целый день будет пасмурно.



В 8:00 температура воздуха будет +14 градусов. К полудню потеплеет до +16. К 17:00 - до +18 градусов.



Ветер будет дуть сильнее, чем в Уфе. Максимальная скорость - 16 метров в секунду.



Погода в Нефтекамске на 11 августа

Нефтекамск как будто вообще не Башкирия. Тут целый день будет светить солнце.



Утро начнётся с +13 градусов. К 11:00 потеплеет до +17, будет ясно. Максимальное тепло в +20 градусов ожидается с 14:00 до 17:00. Весь день будет ясно и сухо.



К вечеру возможно усиление ветра до 12 метров в секунду.



Погода в Октябрьском на 11 августа

В Октябрьском тоже ясно и вообще нет дождей.



В 8:00 будет +15 градусов. К полудню потеплеет до +17. На небе ни облачка, солнце греет горожан целый день. Однако не стоит ждать какого-то сильного тепла. Максимум в +21 синоптики обещают примерно в 17:00.



Ну и, конечно, куда без ветра? Весь день ожидается ветреная погода, максимальная скорость до 13 метров в секунду.



Погода в Белорецке на 11 августа

В Белорецке целый день будет дождливо и ветрено.



Утром температура воздуха составит +16. К полудню потеплеет до +15 и начнётся небольшой дождь. Будет моросить до глубокой ночи, а температура в течение дня не изменится.









Прохладный ветер будет пронизывать прохожих холодом, порой его скорость достигнет 14 метров в секунду.



Погода в Кумертау на 11 августа

В Кумертау пасмурно и без осадков.



В 8:00 будет +14 градусов. К 11:00 потеплеет до +16. Дождей нет, будет облачно и ветрено. К 17:00 температура воздуха составит +19, это самая высокая цифра за весь день.



Ветер будет просто ураганным. Его скорость может дойти до 15 метров в секунду.





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