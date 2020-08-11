В Кушнаренковском районе смыло дорогу отремонтированную почти за 1,5 млн рублей

Кушнаренковский район | 11 авг 2020 | 10:00

В деревне Новогумерово Кушнаренковского района смыло дорогу, которую отремонтировали за 1 391 584 рубля. Эта цифра указана на сайте госзакупок. Там же сообщается о том, что поиск поставщика начали еще 21 апреля текущего года, уже 6 мая мая он был определен.



Вот только состояние дороги по улице Новая оставляет желать лучшего. Строительные работы закончили неделю назад, но ливень, который атакует республику уже несколько дней, смыл все старания дорожников.





По словам мужчины, ранее улица была идеальной, а теперь заехать в деревню может только трактор. Он недоумевает, куда ушли бюджетные деньги, если дорога стала гораздо хуже.

— Сейчас я на своей «Мазде» даже в начало деревни не могу заехать, — рассказывает парень. — Один парень повредил днище машины, порвал защиту двигателя и топливного бака. До ремонта был не асфальт, а утрамбованная давным-давно машинами дорога: там и камни, и щебенка, все вместе было. Естественно, ямы и кочки были, неровности. Но не пластилин из глины.





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Фото: Айдар Валиахметов

Видео: Айдар Валиахметов