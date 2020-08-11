В Октябрьском жена врача, умершего от коронавируса, получила 50 тысяч рублей

Октябрьский | 11 авг 2020 | 11:09

Жена участкового терапевта из города Октябрьский получила выплату в размере 50 тысяч рублей. Мужчина проработал более 13 лет в больнице.







Коллеги и пациенты отзывались о нем, как об опытном специалисте и отзывчивом человеке. Однако во время пандемии 62-летний мужчина заболел COVID-19. К сожалению, врач проиграл в схватке с инфекцией – мужчина умер. Стоит отметить, что это первая выплата в рамках профсоюзной программы.

— Страховая выплата жене погибшего врача составила 50 тысяч рублей – в соответствии с Положением об оказании профсоюзной помощи членам профсоюза, инфицированным новой коронавирусной инфекцией при выполнении профессиональных обязанностей. Хочется, чтобы поводов для подобных выплат было как можно меньше. Мы стараемся поддержать членов нашего профсоюза в трудное время, в том числе материально, таким образом проявляя профсоюзную солидарность, — пояснил председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

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