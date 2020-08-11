В Башкирии временно трудоустроят жителей, потерявших работу в кризис Коронавирус в Башкирии | 11 авг 2020 | 18:28 В организациях и предприятиях Башкирии создаются временные рабочие места для тех, кто потерял работу или находится под угрозой увольнения.Зарплату будет устанавливать каждое предприятие самостоятельно, а работать будет можно в течение трёх месяцев. В этот период также сохраняется пособие по безработице. Читайте также: В России медикам, борющимся с коронавирусом, стаж будет засчитываться по принципу «день за два» Расходы на временных рабочих компенсируются из федерального бюджета. Для этого Башкирии выделили больше 179 млн рублей.Читать дальше...Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: bash.news Фото: pixabay Поделиться: Читайте также