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В Башкирии временно трудоустроят жителей, потерявших работу в кризис

В Башкирии временно трудоустроят жителей, потерявших работу в кризис

Коронавирус в Башкирии | 11 авг 2020 | 18:28

В организациях и предприятиях Башкирии создаются временные рабочие места для тех, кто потерял работу или находится под угрозой увольнения.

Зарплату будет устанавливать каждое предприятие самостоятельно, а работать будет можно в течение трёх месяцев. В этот период также сохраняется пособие по безработице.

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Расходы на временных рабочих компенсируются из федерального бюджета. Для этого Башкирии выделили больше 179 млн рублей.
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Источник: bash.news
Фото: pixabay

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