В Башкирии временно трудоустроят жителей, потерявших работу в кризис

Коронавирус в Башкирии | 11 авг 2020 | 18:28

В организациях и предприятиях Башкирии создаются временные рабочие места для тех, кто потерял работу или находится под угрозой увольнения.



Зарплату будет устанавливать каждое предприятие самостоятельно, а работать будет можно в течение трёх месяцев. В этот период также сохраняется пособие по безработице.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay

Расходы на временных рабочих компенсируются из федерального бюджета. Для этого Башкирии выделили больше 179 млн рублей.