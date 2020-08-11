В мэрии Уфы предупредили о новых ограничениях связанных с коронавирусом

Уфа | 11 авг 2020 | 18:30

На еженедельном совещании в администрации Уфы глава администрации Ульфат Мустафин напомнил, что в пятницу Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в Указ о режиме повышенной готовности.



При посещении объектов торговли, общественных учреждений, при проезде в общественном транспорте, посещении мест скопления людей граждане должны использовать маски и перчатки. Без этих средств индивидуальной защиты организации не должны обслуживать клиентов и имеют право отказать в допуске посетителям.







Мэр Уфы поручил всем руководителям подразделений отработать по своим направлениям.



Заместитель начальника управления транспорта и связи Уфы Владимир Петров сообщил, что сотрудники управления совместно с подведомственными предприятиями продолжают проверки общественного транспорта по соблюдению масочного режима пассажирами и водителями. За неделю было проверено 3274 транспортных средства, пассажирам роздано две тысячи защитных масок.

— В связи с изменениями в Указ о повышенной готовности, на вас ложится ещё большая ответственность, — сказал Ульфат Мустафин. — Если у пассажиров нет защитных масок, то их должен предоставить перевозчик.

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Владимир Петров ответил, что до перевозчиков довели информацию в тот же день.