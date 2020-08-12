Погода в Башкирии сегодня, 12 августа 2020 года
| 12 авг 2020 | 08:58
В последнее время можно заметить резкие изменения в погоде. Так, ещё вчера по Башкирии гулял ураганный ветер и лил дождь, а сегодня все иначе. Погода на 12 августа обещает быть тихой, сухой и меланхоличной.
Погода в Уфе на 12 августа
В Уфе будет временами выглядывать солнышко.
Утром температура воздуха составит +13 градусов, ясно. К 11:00 потеплеет до +17. К 17:00 станет пасмурно. Осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют ветер до 8 метров в секунду.
Погода в Стерлитамаке на 12 августа
В Стерлитамаке чуть теплее, чем в столице.
В 8:00 будет +13 градусов. К полудню потеплеет до +18 и выглянет солнце. Вторая половина дня будет пасмурной, а температура не поднимется выше +21.
Ветер здесь поднимется до 8 метров в секунду.
Погода в Нефтекамске на 12 августа
В Нефтекамске примерно такая же обстановка, как в остальных городах.
Утро начнётся с +13 градусов. К полудню потеплеет до +18, будет солнечно. К 17:00 будет +19 градусов и пасмурно.
Погода в Октябрьском на 12 августа
В Октябрьском сухо и тепло.
Температура в 8:00 составит +13 градусов. К 11:00 жителей обрадует солнце, будет +19. К 17:00 солнце спрячется за облаками, потеплеет до +21.
Погода в Белорецке на 12 августа
В Белорецке чуть ветрено.
Утром будет +13. К полудню потеплеет до +17. Весь день продержится малооблачная погода, а температура не поднимется выше +19.
Ветер будет доходить до 10 метров в секунду.
Погода в Кумертау на 12 августа
В Кумертау целый день солнечно и тепло.
В 8:00 температура воздуха будет +14. К 11:00 потеплеет до +18. В 17:00 станет теплее, будет +21 градус. Солнце будет светить весь день
Будет немного ветрено, максимальная скорость – 9 метров в секунду.
Подробный прогноз погоды в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather