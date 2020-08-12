Неизвестные взломали сайт Минздрава Башкирии, разместив сообщение о сборе средств на лечение

| 12 авг 2020 | 17:29

В социальных сетях регионального минздрава появилось неожиданное сообщение о сборе средств. По всей видимости, страница ведомства была взломана. Автор поста просил перечислить на банковскую карту недостающие 830 тысяч рублей.







Деньги якобы были необходимы для лечения некого Александра Абрамова, попавшего в аварию по дороге из Астрахани в Краснодар. Кроме того, в посте было написано, что речь идет об отце администратора группы. Однако через 10 минут сообщение было удалено.

— Произошел взлом страницы. Меры безопасности провели, сообщение удалено, — отметили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Фото: medvestnik.ru, скриншоты

В пресс-службе ведомства информацию о взломе подтвердили.