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Декретница из Башкирии выиграла в лотерею миллион рублей

Декретница из Башкирии выиграла в лотерею миллион рублей

| 12 авг 2020 | 17:42

Молодая мама из Башкирии выиграла лотерею в 1 млн рублей.

Билет счастливица купила в мобильном приложении. Для себя она выбрала свои любимые цифры: 5, 7 и 13. Розыгрыш билета смотрела мама девушки, которая сообщила ей о том, что есть победитель из Башкирии.

Победительница  не могла поверить в то, что она действительно выиграла миллион. На выигранные деньги она купит дачу.
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Источник: bash.news

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