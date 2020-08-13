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Погода в Башкирии сегодня, 13 августа 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 13 августа 2020 года

| 13 авг 2020 | 09:06

Уже несколько дней в Башкирии сохраняется спокойная, пасмурная погода. Существенных изменений в ней пока нет. Резких перепадов температур в ближайшее время не ожидается.

Погода в Уфе на 13 августа
В Уфе ожидается переменная облачность и немного дождей.

Утро температура воздуха составит +14 градусов, будет ясно. К 11:00 потеплеет до +18. К 17:00 пойдёт небольшой дождь, который продержится до 20:00. 



Ожидается ветер до 8 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 13 августа
В Стерлитамаке будет примерно такая же погода, как в Уфе.

В 8:00 будет +13 градусов. К полудню потеплеет до +18 и выглянет солнце. К 17:00 воздух прогреется до +20, будет облачно.

Погода в Нефтекамске на 13 августа
В Нефтекамске будет облачная погода.

Утром ожидается +13 градусов. К полудню потеплеет до +17, будет облачно. Вторую половину дня продержится пасмурная, облачная погода, а максимальная температура будет +19 градусов тепла.

Погода в Октябрьском на 13 августа
В Октябрьском будет пасмурно.

Температура в 8:00 составит +14 градусов. К 11:00 потеплеет до +19 и выглянет солнце. Вторая половина дня будет пасмурной. Температура воздуха в 17:00 будет +21.

Максимальная скорость ветра до 8 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 13 августа
В Белорецке ветрено.

В 8:00 будет +11 градусов. В 11:00 потеплеет до +17, будет малооблачно. Такая погода продержится до вечера, солнце будет выглядывать и прятаться обратно. В 17:00 температура воздуха достигнет +18.



Белорецкий ветер обещает быть сильнее остальных городов. Его скорость может достигнуть 11 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 13 августа
В Кумертау весь день будет светить солнце.

В 8:00 температура воздуха будет +13. К 11:00 потеплеет до +18. В 17:00 будет +21 градус. Весь день продержится тёплая, ясная погода.

Также будет ветер до 9 метров в секунду.

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Источник: bash.news

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