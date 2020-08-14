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Погода в Башкирии сегодня, 14 августа 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 14 августа 2020 года

| 14 авг 2020 | 08:59

Если вы успели достать из шкафа куртку - не убирайте, она вам еще пригодится. Мы подглядели прогноз погоды по городам Башкирии на 14 августа и готовы поделиться им с вами. 

Погода в Уфе на 14 августа
Утром начнется с 15 градусов тепла, будет солнечно. Однако к полудню погода испортится, станет теплее, до  +19 градусов, но при этом пойдет сильный дождь. 



Ветер может быть до 9 метров в секунду. Вечером похолодает, одевайтесь теплее. А с учетом непрекращающегося дождя стоит и вовсе отсидеться дома. 

Погода в Стерлитамаке на 14 августа
А вот в Стерлитамаке не будет даже солнца. 

С самого утра будет пасмурно и облачно. Температура воздуха поднимется до 15 градусов, а к полудню до 17. В этот момент вдобавок еще начнется дождь. 

Синоптики обещают, что он может продлиться до самого конца дня. Лишь в 8 вечера возможно кратковременное появление солнышка. 

Кстати, вечером еще обещают ветер до 10 метров в секунду, помните. 

Погода в Нефтекамске на 14 августа
А вот нефтекамцам с погодой повезло. Судите сами!

С утра и до полудня - солнечно. Температура воздуха прогреется до +17 градусов. После обеда солнце исчезнет, станет теплее до +19 градусов. 

Вечером обещают грозу с ветром до 9 метров в секунду. 

Погода в Октябрьском на 14 августа
На западе Башкирии непрекращающийся ливень. 

С самого утра и до вечера - дождь, начиная с 8 утра и до 8 вечера. После обеда дождь будет особенно сильным, судя по обещанному объему осадков. Что же, поживем-увидим. 

И не забудьте прихватить с собой зонт. 

Погода в Белорецке на 14 августа 
А вот белоречанам стоит быть на чеку. 

Утром синоптики обещают приятную солнечную погоду, температура воздуха до 16 градусов тепла. А вот уже после обеда начнется практически ураган со скоростью ветра до 15 метров в секунду. 



К вечеру начнется сильный дождь. Нужно иметь это ввиду, когда будете возвращаться с работы домой. 

Погода в Кумертау на 14 августа
С утра и до вечера в Кумертау дождь. 

Температуру воздуху метеорологи обещают приемлемую, до 17 градусов тепла. 

Вечером будет потеплее на градус, но при этом начнется гроза. Синоптики не исключают, что она перерастет в нечто большее. Например, в сильный дождь. По крайней мере к 11 часа вечера все стихнет. 

Подробный прогноз погоды в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: bash.news

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