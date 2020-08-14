Погода в Башкирии сегодня, 14 августа 2020 года
| 14 авг 2020 | 08:59
Если вы успели достать из шкафа куртку - не убирайте, она вам еще пригодится. Мы подглядели прогноз погоды по городам Башкирии на 14 августа и готовы поделиться им с вами.
Погода в Уфе на 14 августа
Утром начнется с 15 градусов тепла, будет солнечно. Однако к полудню погода испортится, станет теплее, до +19 градусов, но при этом пойдет сильный дождь.
Ветер может быть до 9 метров в секунду. Вечером похолодает, одевайтесь теплее. А с учетом непрекращающегося дождя стоит и вовсе отсидеться дома.
Погода в Стерлитамаке на 14 августа
А вот в Стерлитамаке не будет даже солнца.
С самого утра будет пасмурно и облачно. Температура воздуха поднимется до 15 градусов, а к полудню до 17. В этот момент вдобавок еще начнется дождь.
Синоптики обещают, что он может продлиться до самого конца дня. Лишь в 8 вечера возможно кратковременное появление солнышка.
Кстати, вечером еще обещают ветер до 10 метров в секунду, помните.
Погода в Нефтекамске на 14 августа
А вот нефтекамцам с погодой повезло. Судите сами!
С утра и до полудня - солнечно. Температура воздуха прогреется до +17 градусов. После обеда солнце исчезнет, станет теплее до +19 градусов.
Вечером обещают грозу с ветром до 9 метров в секунду.
Погода в Октябрьском на 14 августа
На западе Башкирии непрекращающийся ливень.
С самого утра и до вечера - дождь, начиная с 8 утра и до 8 вечера. После обеда дождь будет особенно сильным, судя по обещанному объему осадков. Что же, поживем-увидим.
И не забудьте прихватить с собой зонт.
Погода в Белорецке на 14 августа
А вот белоречанам стоит быть на чеку.
Утром синоптики обещают приятную солнечную погоду, температура воздуха до 16 градусов тепла. А вот уже после обеда начнется практически ураган со скоростью ветра до 15 метров в секунду.
К вечеру начнется сильный дождь. Нужно иметь это ввиду, когда будете возвращаться с работы домой.
Погода в Кумертау на 14 августа
С утра и до вечера в Кумертау дождь.
Температуру воздуху метеорологи обещают приемлемую, до 17 градусов тепла.
Вечером будет потеплее на градус, но при этом начнется гроза. Синоптики не исключают, что она перерастет в нечто большее. Например, в сильный дождь. По крайней мере к 11 часа вечера все стихнет.
Подробный прогноз погоды в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather