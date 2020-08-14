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В Уфе в августе 2020 года на 82 процента вырос спрос на нянь

В Уфе в августе 2020 года на 82 процента вырос спрос на нянь

Уфа | 14 авг 2020 | 11:53

С наступлением августа в столице республики увеличился спрос на нянь. Такие данные сообщили аналитики популярного сервиса по поиску работы. Спрос на данную услуги вырос на 82%.



Это объясняется тем, что в начале лета большинство граждан сами занимались присмотром за детьми, так как перешли на удаленную работу из-за пандемии COVID-19. Позднее большинство семей уезжали на совместный отдых. Теперь же сезон отпусков закончился и работающим родителям снова требуется помощь.

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Однако средняя стоимость услуги няни составляет 280 рублей в час. Не каждая семья может позволить себе такие траты. В связи с этим популярность набирают домашние детские сады. В августе спрос на них вырос на 21% по сравнению с июлем. А вот в услугах онлайн-нянь граждане престают нуждаться. Это предложение появилось во время режима самоизоляции. Специалисты занимались с детьми с помощью Zoom или других программ для онлайн-конференций. Спрос на данную услугу упал на 42%.
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Источник: proural.info
Фото: скриншот видео

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