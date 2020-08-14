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В Башкирии сотрудников БСК поддержат 3 тысячи профсоюзных работников

В Башкирии сотрудников БСК поддержат 3 тысячи профсоюзных работников

| 14 авг 2020 | 16:21

В Башкирии 3000 человек соберут на флешмоб в поддержку сотрудников БСК. Об этом сообщила председатель профсоюзов Башкирии и руководитель республиканского подразделения Росхимпрофсоюза Гузель Мирошниченко сегодня, 14 августа.



— Организовываем флешмоб совместно с сотрудниками БСК и профсоюзами. Цель в том, чтобы дать работать предприятиям, чтобы люди получали заработную плату, чтобы не страдали их семьи, чтобы жители города не страдали, — объяснила она. — Это стратегическое предприятие, и в основном все члены профсоюза работают на БСК, у нас порядка 9 тысяч работников. А если считать их семьи, детей, родителей, это порядка 50–60 тысяч людей пострадают. Стратегическое предприятие важно не только для города Стерлитамак и республики, но и для страны в целом.
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Источник: ufa1.ru
Фото: яндекс

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