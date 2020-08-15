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В выходные в Башкирии прогнозируются дожди с грозами

В выходные в Башкирии прогнозируются дожди с грозами

| 15 авг 2020 | 11:07

В Башкирии на выходных ожидается пасмурная погода. По информации синоптиков регионального гидрометцентра, сегодня, 15 августа, в регионе пройдут сильные дожди, местами будут грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Столбик термометра ночью покажет 9-14°, днем значительно потеплеет - до 22°.

Завтра, 16 августа, в республике сохранится дождливая погода. В отдельных районах будут грозы. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 15-20°.
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Источник: gorobzor.ru

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