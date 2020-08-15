На лагерь защитников шихана Куштау вновь напали | видео

Ишимбайский район | 15 авг 2020 | 11:19

Сегодня, 15 августа, у подножия собрались сотни чоповцев, а из Стерлитамака выдвигается колонна сотрудников БСК. Как сообщают общественники с места события, в палаточном лагере большая часть людей — это женщины, дети и старики. Оставшиеся мужчины, как могут, держат оборону, но защитники шихана просят всех неравнодушных о помощи.





— Чоповцы требуют убрать палатки. Под видом своего флешмоба они закинули к лагерю ЧОП и, скорее всего, будут запускать технику! В лагере начали беспределить и метелить всех дубинками, — говорят активисты. — Помогите нам, кто может, приезжайте.

В Стерлитамаке уже с раннего утра сотрудники БСК собираются на площади для выезда в сторону шихана. У дороги выстроились в колонну автобусы. Видео с места уже появилось в соцсетях.Как рассказали активисты, планируется сбор более трех тысяч человек со всей республики. Также, по их словам, к акции привлекли спортсменов.





— Группы встают цепью друг за другом в строгой очередности вдоль дороги. Цепь, по плану, должна вытянуться на 4–5 километров, — добавили защитники Куштау.

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Фото: Активисты Куштау