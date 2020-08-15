На лагерь защитников шихана Куштау вновь напали | видео

Сегодня, 15 августа, у подножия собрались сотни чоповцев, а из Стерлитамака выдвигается колонна сотрудников БСК. Как сообщают общественники с места события, в палаточном лагере большая часть людей — это женщины, дети и старики. Оставшиеся мужчины, как могут, держат оборону, но защитники шихана просят всех неравнодушных о помощи.
— Чоповцы требуют убрать палатки. Под видом своего флешмоба они закинули к лагерю ЧОП и, скорее всего, будут запускать технику! В лагере начали беспределить и метелить всех дубинками, — говорят активисты. — Помогите нам, кто может, приезжайте.