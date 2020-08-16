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"Не могу молчать": Максим Галкин выступил в поддержку шихана Куштау | видео

"Не могу молчать": Максим Галкин выступил в поддержку шихана Куштау | видео

| 16 авг 2020 | 12:38

Известный телеведущий и артист Максим Галкин поддержал активистов - защитников шихана Куштау. На своей личной странице в Инстаграм он разместил эмоциональное видео, в котором рассказал, насколько дорога для России и Башкортостана данная гора.




- Спасём шихан Куштау! На данный момент лагерь экозащитников расформировали. Под угрозой уголовного преследования они покинули гору. Руководство БСК говорит о безальтернативности разработки горы. Я против агрессии и эскалации конфликта и за уважение сотрудников правопорядка, которые выполняют приказ. Но я не знаю, как бороться за экологию и сохранение историко-культурного ландшафта страны. В этом спонтанном эмоциональном монологе я пытаюсь высказать свои мысли о будущем страны и поддержать неравнодушных людей Башкортостана! 
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Фото: инстаграм Максима Галкина

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